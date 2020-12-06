Актеру и музыканту Петру Мамонову запретили въезд на Украину, поскольку он ранее посещал Крым. Об этом сообщает «Интерфакс».

На сайте украинской государственной пограничной службы говорится, что во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники остановили двух российских граждан, одним из которых оказался Мамонов. Артист вместе с другой гражданкой России направлялся на Украину в личных целях.

В связи с тем что, они нарушили украинское законодательство, побывав на территории Крыма, им запретили посещать страну ближайшие три года.

В прошлом году 24 августа Перт Мамонов оказался в реанимации с инфарктом. Спустя два дня его жена Ольга сообщила, что ему сделали операцию, и он пошел на поправку.