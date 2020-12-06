Россиян, которым из‑за долгов запретили выезд за границу, за год стало на 700 тыс. больше

Количество россиян, которые не могут выехать за границу из‑за долгов, увеличилось за год на 700 тыс. человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

1 ноября число невыездных из‑за долгов составляло 4,1 млн человек, тогда как годом ранее их было 3,4 млн. Всего с января по октябрь приставы вынесли 7,5 млн постановлений о запрете на выезд из страны из‑за долгов.

ФСПП может ограничить выезд за рубеж при долге от 30 тыс. рублей, а при некоторых видах задолженности (например, по алиментам) — от 10 тыс. Запрет на выезд действует полгода — если за это время его погасить, ограничение снимут, в противном случае — продлят.