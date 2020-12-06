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Россиян, которым из‑за долгов запретили выезд за границу, за год стало на 700 тыс. больше

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

Количество россиян, которые не могут выехать за границу из‑за долгов, увеличилось за год на 700 тыс. человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

1 ноября число невыездных из‑за долгов составляло 4,1 млн человек, тогда как годом ранее их было 3,4 млн. Всего с января по октябрь приставы вынесли 7,5 млн постановлений о запрете на выезд из страны из‑за долгов.

ФСПП может ограничить выезд за рубеж при долге от 30 тыс. рублей, а при некоторых видах задолженности (например, по алиментам) — от 10 тыс. Запрет на выезд действует полгода — если за это время его погасить, ограничение снимут, в противном случае — продлят.

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