Власти Москвы планируют вакцинировать от коронавируса 7 млн человек

В Москве планируют вакинировать 6-7 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

По его словам, «сразу такую машину не раскрутишь», поэтому прививать нужно «на перспективу».

«Необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи — доставку, хранение», — сказал Собянин.

Он отметил, что Москва стала первым городом в стране, принявшим участие в программе масштабной вакцинации.

В столице 4 декабря началась электронная запись на прививку от COVID-19, и 5 декбря началась вакцинация. Прививки делают гражданам от 18 до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний. Претенденты на вакцину не должны болеть ОРВИ в последние две недели и делать другие прививки в течение месяца. Кроме того, не допустят к вакцинации беременных и кормящих женщин.