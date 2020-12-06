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Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan»

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:02

Скетч-шоу Saturday Night Live выпустило пародию на клип Эминема «Stan». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В номере под названием «Stu» артист труппы Пит Дэвидсон пишет несколько писем Санта-Клаусу, в которых просит подарить ему на PlayStation 5. В самом последнем письме Стю, как и его прототип из оригинального клипа, переходит на оскорбления своего кумира.

Актеры SNL также исполнили пародии на Дайдо и сэра Элтона Джона. В конце скетча появляется сам Эминем, который находит у себя под елкой PlayStation 5, и заявляет, что даже не просил такой подарок.

В начале этого года Эминем выпустил новый альбом без предварительного анонса. Пластинка получила название «Music To Be Murdered By», которое, как и обложка, отсылает к пластинке режиссера Альфреда Хичкока, выпущенной в 1958 году.

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