Шоу Saturday Night Live выпустило рождественскую пародию на клип Эминема «Stan»

В номере под названием «Stu» артист труппы Пит Дэвидсон пишет несколько писем Санта-Клаусу, в которых просит подарить ему на PlayStation 5. В самом последнем письме Стю, как и его прототип из оригинального клипа, переходит на оскорбления своего кумира.

Актеры SNL также исполнили пародии на Дайдо и сэра Элтона Джона. В конце скетча появляется сам Эминем, который находит у себя под елкой PlayStation 5, и заявляет, что даже не просил такой подарок.

В начале этого года Эминем выпустил новый альбом без предварительного анонса. Пластинка получила название «Music To Be Murdered By», которое, как и обложка, отсылает к пластинке режиссера Альфреда Хичкока, выпущенной в 1958 году.