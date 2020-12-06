Британские пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире

Согласно снимкам, А68а быстро разрушается. На нем видны многочисленные расколы и трещины, его окружают обломки льда, и под ватерлинией проходят целые тоннели.

Гигантская льдина А68а откололась от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. Его площадь составляет 4200 кв. км. Айсберг уже оказывает влияние территорию Южной Георгии и существует возможность, что он застрянет на мелководье рядом с ним.

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании сделал фотографии самого большого в мире айсберга, дрейфующего через Южную Атлантику. Об этом сообщает Би-би-си.

Некоторые отделившиеся куски настолько большие, что ученым тоже требуется следить за ними из‑за опасности льдин для морских судов. С помощью новых фотографий специалисты попытаются понять, как поведет себя айсберг в ближайшие недели и месяцы. Есть вероятность, что А68а застрянет на мелководье рядом с островом. Если так случится, у обитающих там тюленей и пингвинов могут возникнуть проблемы с поиском пищи.

Кроме того, айсберг раздавит существ, живущих на морском дне. «Экосистемы, конечно, могут и будут восстанавливаться, но есть опасность, что если айсберг застрянет, он может находиться здесь в течение десяти лет», — говорит Тарлинг.

Специалист по дистанционному зондированию и картографии Британской антарктической службы доктор Питер Фретвелл отмечает, что глыба все еще может изменить свой курс и избежать столкновения с Южной Георгией.