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В США мужчину посадили за аферу с налогами. В тюрьме он совершил еще больше таких преступлений 21:09
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В США мужчину посадили за аферу с налогами. В тюрьме он совершил еще больше таких преступлений

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:09

Американца Абделя Солимана арестовали за налоговое преступление, которое он совершил в тюрьме, отбывая срок за другое мошенничество с налогами на 2,9 млн долларов. На этот раз мужчину обвиняют в заполнении поддельных деклараций за заключенных, пишет The New York Times.

По данным властей, во время своего 41-месячного заключения мужчина помог вернуть своим клиентам 470 тыс. долларов. Декларации он заполнял с помощью контрабандного iPhone 6s. Свою вину Солиман не признал, его выпустили под залог в 600 тыс. долларов.

В тексте обвинение указано, что некоторые заключенные даже не подозревали, что он вернул за них налоги. Деньги мужчина получал на счета, которые сам же контролировал. Ему удалось заработать больше 36 тыс. долларов, обманув где‑то 11 человек.

К тому же мошенника обвинили в отмывании денег, которые он получил с клиентов. Почти 200 тыс. долларов он отправил в Египет и Европу.

В 2003 году Солимана уже признавали виновным за попытку провезти 659 тысяч долларов через международный аэропорт имени Кеннеди. Тогда ему дали 30 месяцев тюремного заключения.

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