Негосударственные театры Петербурга попросили Беглова ответить на вопросы о своем будущем

Негосударственные театры Петербурга написали обращение к губернатору Александру Беглову, где попросили от властей поддержки и потребовали ответить на вопросы о введенных ограничениях и своем будущем.

Обращение подписали более тридцати коллективов, в том числе «Karlsson Haus», «ЦЕХ», «Театральная лаборатория Яны Туминой», театр «Кукольный формат», «Театро Ди Капуа» и другие. Они отметили, что запрет на проведение спектаклей для детей с 4 декабря и всех постановок в период новогодних каникул стал для них неожиданностью. При том, что многие площадки так и не смогли оправиться от «экономического шока» после простоя весной и летом 2020 года.

В обращении говорится, что площадки составляли репертуар за два месяца, и сейчас все билеты практически проданы. Новые ограничения поставили их в безвыходное положение.

«Средняя загрузка зала в негосударственном театре при учете ограничения 25% — 20 зрителей. Для сравнения: вместимость одного маршрутного такси — также 20 пассажиров. При шахматной рассадке в партере театра, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, театр имеет весомые преимущества перед общественным транспортом. Однако, в отличие от поездки в маршрутном такси, визит в театр люди планируют заранее, принимая осознанное решение и приобретая билеты предварительно», — пишут театры.

Коллективы спрашивают, как именно власти Петербурга намерены возмещать финансовые потери площадкам, которые больше не могут продавать билеты и принимать зрителей. Также у Беглова хотят узнать, будут ли театры освобождены от уплаты коммунальных услуг, аренды, налогов и страховых взносов на период закрытия и будут ли им возмещены затраты на выплату зарплат.

Еще в письме упоминается решение властей не закрывать, а только оштрафовать Ледовый дворец после проведения концертов рэпера Басты. «Имеется ли понимание, насколько зал Ледового дворца несоразмерен по вместимости с любым из наших помещений?» — спросили представители площадок.