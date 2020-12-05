Ученые передали двум обезьянам изображение прямо в мозг с помощью импланта

Исследователи из Нидерландского института нейронаук смогли передать двум обезьянам изображение прямо в мозг. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Science.

Специалисты создали имплант, позволяющий транслировать изображение в мозг. С его помощью приматы смогли видеть и различать формы букв, не используя зрение. По заявлению ученых, они впервые добились высокой четкости изображения, не задействуя сетчатку глаза. Для этого они подключили множество игольчатых электродов 1,5 мм длиной прямо к зрительной коре мозга животных.

Согласно задумке, обезьяны должны были определить фигуры из точек без использования зрения, для чего их заранее натренировали выполнять простейшие задачи, которые соответствуют одной из 16 форм. В результате макаки корректно распознали формы букв, которые им передали в мозг с помощью импланта.

Восстановить зрение с помощью подобных устройств пытались и раньше. Для этого импланты внедряли в сетчатку глаза. Этот способ оказался бесполезным для людей с поврежденными зрительными нервами. Метод экспертов из Нидерландов, возможно, позволит обойти первичные стадии обработки изображения в глазу и зрительном нерве и даст возможность восстановить зрение для людей со слепотой при условии, что зрительная кора их мозга осталась нетронутой.

Пока что возможности имплантов далеки от обычного человеческого зрения. Устройства дают разрешение в тысячу пикселей, в то время как глаз способен различать миллионы отдельных пикселей.

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