The White Stripes выпустили клип на свой первый сингл «Let's Shake Hands»

Дуэт выпустил песню в 1997 году. Трек, записанный дома у музыканта Дэйва Бьюика, вышел на виниловых пластинках тиражом 1000 копий.

Позже композиция стала бонусом на первом альбоме коллектива. Сейчас клип решили выпустить по случаю выхода первого сборника The White Stripes «Greatest Hits», увидевшего свет 4 декабря.

Группа The White Stripes существовала с 1997 до 2011 года и распалась на пике своей формы по решению участников. В прошлом году дуэт выпустил специальный подарочный набор, в который вошли неизданные материалы и записи, лайв-альбом с выступлением в городе Роли, DVD-диск со съемками двух концертов в Мичигане в 1999 году и буклет с архивными фотографиями группы на 24 страницы.