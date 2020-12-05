На Apple TV+ выйдет документальный сериал о лучших серферах мира

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит документальный сериал о лучших серферах мира. Об этом сообщил Deadline.

Как будет называться проект, пока неизвестно. В шоу будет шесть серий. В них расскажут о подготовке спортсменов к одному из крупнейших турниров — чемпионату Всемирной лиги серфинга. Эпизоды посвятят самым ярким атлетам среди мужчин и среди женщин.

Съемки пройдут в самых живописных серфинг-спотах мира, в том числе на Гавайях. Сериал посвятят не только культуре спорта, но и актуальным для него смежным темам — экосбережению, устойчивому развитию и сохранению морской среды.

Проект разработает кинокомпания Box to Box Films. Его спродюсируют лауреат «Оскара» Джейс Гэй-Рис («Сенна», «Эми», «Суперсоник»), номинант премии BAFTA Пол Мартин («Формула 1. Драйв выживания», «Диего Марадона») и CEO Всемирной лиги серфинга Эрик Логан.

Уже сейчас на Apple TV+ можно посмотреть сериал «Тегеран» и музыкальное рождественское шоу Мэрайи Кэри с участием Арианы Гранде и Снуп Догга. А в январе на платформе появится второй сезон «Дома с прислугой» М.Найта Шьямалана.