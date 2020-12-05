Астрономы опубликовали самое детальное фото пятна на Солнце

Снимок сделан с помощью строящегося телескопа имени Дэниела Иноуэ (DKIST) 28 января 2020 года. По словам ученых, разрешение этой фотографии примерно в 2,5 раза выше, чем у любых других изображений. На снимке можно рассмотреть магнитные структуры размером до 20 км.

Астрономы из обсерватории «Халеакала», расположенной на Гавайских островах, опубликовали самое детальное изображение солнечного пятна. Фотография появилась на сайте Национальной солнечной обсерватории США (NSO).

На снимке видны полосы горячего и прохладного газа, выходящего из темного центра пятна — они являются результатом слияния интенсивных магнитных полей и кипящих внизу горячих газов. Благодаря магнитным полям темная часть солнечного пятна прохладнее общей поверхности Солнца, но ее температура все равно превышает 4200 градусов по Цельсию.

Солнечное пятно, запечатленное телескопом, настолько велико, что внутрь него может поместиться вся планета Земля. Его диаметр составляет более 16 тыс. километров. «Это всего лишь крошечная часть Солнца», — отмечают исследователи.