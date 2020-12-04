Светлана Тихановская написала письмо папе Римскому

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская написала открытое письмо папе Римскому. Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы политика.

Письмо стало ответом на энциклику понтифика «Fratelli Tutti» («Все братья»). Она опубликована 3 октября и адресована всем христианам и людям доброй воли. В энциклике папа Франциск говорит о признании достоинства каждого человека, объединении и любви.

Тихановская обратилась к папе с просьбой поддержать белорусов в стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе». Лидер оппозиции рассказала главе католической церкви о событиях в Беларуси и героизме мирного народа страны.

По словам пресс-службы, письмо отправили в Госсекретариат Ватикана, а также лично передали апостольскому нунцию в Литве. Полный текст письма можно прочитать на сайте Светланы Тихановской.