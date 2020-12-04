Bloomberg опубликовал список главных людей 2020 года

Bloomberg опубликовал список 50 людей, которые определили, каким был 2020 года. Список появился на сайте агентства.

Он разделен на четыре категории: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. В каждой категории агентство выделило самых заметных персон года. В политике Bloomberg отметил в том числе экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую.

Помимо нее, в перечень попали принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, который нормализовал отношения ОАЭ и Израиля, и президент Уругвая Луиса Лакалье Поу, успешно защитившая свою страну от COVID-19. Также Bloomberg отметил сооснователей движения Black Lives Matter, главу Тайваня Цай Инвэня и председателя Верховного суда США Джона Робертса.

В финансовой категории агентство выделило среди прочих главу Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Одним из самых ярких ученых года стал главный инфекционист США Энтони Фаучи, а в бизнесе преуспел один из руководителей Netflix Рид Хастингс.

В категории «развлечения» попали певица Билли Айлиш, корейский режиссер Пон Джун-хо, продюсер Swizz Beatz и рэпер Тимбалэнд, комики Селеста Барбер и Сара Купер, футболист Колин Каперник и шеф-повар Гай Фьери.