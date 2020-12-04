В Петербурге прокуратура начала проверку фонда «Сфера», который помогает представителям ЛГБТК+

В Петербурге прокуратура начала проверку благотворительно фонда «Сфера», который помогает представителям ЛГБТК+. Об этом со ссылкой на правозащитника Игоря Кочеткова пишет «МБХ медиа».

В постановлении о проверки указано, что она проводится для обеспечения «защиты прав и свобод человека и гражданина». Проверка будет длиться до 30 декабря.

«Мы сегодня ходили, я и юрист, в саму прокуратуру, разговаривали с сотрудником. Он отказался сказать, что является поводом для проверки. Он сказал, что есть некое обращение гражданина или граждан, а далее задавал вопросы, ответы на которые мог бы узнать из интернета: есть ли у нас сайт, какие еще аккаунты в социальных сетях у нас есть, чем занимается фонд, откуда финансирование», — рассказал Кочетков.

По его словам, вся запрашиваемая информация есть либо на сайте фонда, либо в Минюсте. В Минюсте, отметил правозащитник, организация как иностранный агент отчитывается даже чаще, чем другие.

Вчера, 4 декабря, стало известно о проверке в московском правозащитном центре «Мемориал». Туда прокуратура пришла с целью проверить исполнение законодательства о деятельности некоммерческих организаций.