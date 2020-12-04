Оскар Айзек сыграет Солида Снейка в экранизации игр Metal Gear Solid

Айзек еще в 2019 году говорил , что хотел бы сыграть Солида Снейка в киноадаптации MGS.

Актер Оскар Айзек («Внутри Льюина Дэвиса», «Из машины», «Звездные войны») сыграет Солида Снейка в экранизации видеоигр Metal Gear Solid. Об этом сообщает Deadline.

Sony Pictures разрабатывает проект уже несколько лет. В качестве режиссера за ним закреплен Джордан Вот-Робертс («Короли лета»), а в качестве сценариста — Дерек Коннолли («Мир юрского периода», «Детектив Пикачу»). Писатель и постановщик работали вместе над фильмом «Конг: Остров черепа».

Будет ли фильм основан на какой‑то конкретной части серии игр и когда начнутся съемки, все еще не известно.

Игры по франшизе Metal Gear, созданной геймдизайнером Хидео Кодзимой, выходят с 1987 года. В них главный герой Солид Снейк выполняет различные шпионские миссии, например, он должен тайно пробраться на охраняемый военный объект и освободить захваченных террористами заложников.