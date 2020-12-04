Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится о «достижениях целей устойчивого развития». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, о каких международных организациях идет речь, ответил, что имеется в виду ООН.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — прокомментировал свое назначение Чубайс.

Несколько дней назад стало известно об уходе Анатолия Чубайса из госкорпорации «Роснано», которую возглавлял с 2008 года. Владимир Путин предложил стать новым главой госкорпорации заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.