Татьяна Голикова: вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах в конце недели

Вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах России в конце этой недели. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По словам Голиковой, вакцинация в Москве и в Российской армии уже началась. В ближайшие пару дней вакцина «Спутник V» станет доступна во всех субъектах РФ. В гражданский оборот к 1 декабря поступило уже 168 тыс. доз вакцины.

В течение декабря появится и другая отечественная вакцина — разработанный новосибирским центром «Вектор» препарат «ЭпиВакКорона». Ранее вице-премьер заявляла, что региональные власти составят списки приоритетных для вакцинации граждан — врачей, педагогов, соцработников, полицейских.

Масштабная вакцинация в стране началась по поручению Владимира Путина. В Москве с 4 декабря стартовала электронная запись на прививку от коронавируса — ее начнут делать в пунктах вакцинации с 5 декабря.

Прививки будут делать гражданам от 18 до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний. Также претенденты на вакцину не должны болеть ОРВИ в последние две недели и делать другие прививки в течение месяца. Кроме того, не допустят к вакцинации беременных и кормящих женщин.