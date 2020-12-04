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Третья предсмертная записка Тесака, саундтрек к фильму «Манк» и другие новости дня 20:39 Дайджест
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Дайджест

Третья предсмертная записка Тесака, саундтрек к фильму «Манк» и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 20:39

В России за сутки выявили 27 403 случая заражения коронавирусом. Умерли 569 пациентов с COVID-19, а за все время — более 42 тыс.

В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса, всего в городе работают 70 прививочных пунктов. Первыми ими смогут воспользоваться медики, учителя и работники соцслужб.

Во рту Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак была найдена третья предсмертная записка. В ней говорится, что он не совершал убийства, в которых признался ранее.

Ледовый дворец оштрафовали на 480 тыс. рублей после концертов Басты, которые прошли при большом скоплении людей. Однако закрытия комплексу все-таки удалось избежать.

Росгвардия стала лауреатом «Премии рунета» в номинации «Государство и общество». Ее наградили за работу по взаимодействию со СМИ и гражданскими институтами.

На Фарерских островах построили первую в мире автомобильную развязку на дне океана. Она находится на глубине более 180 метров, а сама подводная дорога — вторая по протяженности в мире (ее длина более 11 километров).

Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления, а вместо этого создавать вещи для других. «Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Можно изобретать роботов, редактировать гены, создавать виртуальные миры», — заявил он.

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Американские боги», снятого по одноименной книге Нила Геймана. В ролике можно увидеть Мэрилина Мэнсона, Дэнни Трехо и Ивана Реона.

Ведущий кинокритик NYT включила две картины российских режиссеров в топ-10 лучших фильмов года. Она выделила документальный фильм «Гунда» Виктора Косаковского и драму «Дылда» Кантемира Балагова.

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и крокодиле Гене. Героев озвучат Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Вышло много новых альбомов: «После зла» от «Мумий Тролля», «Психодел» от «Казускомы», «Функциональная музыка» от Dvanov. Arctic Monkeys выпустили концертную пластинку, а участники Nine Inch Nails — саундтрек к фильму «Манк» Дэвида Финчера.

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