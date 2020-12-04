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У королевы Елизаветы II умер любимый дорги Вулкан. Теперь во дворце осталась только Конфета

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:29

Любимый дорги (метис таксы и корги) королевы Великобритании Елизаветы II по кличке Вулкан умер от старости. Об этом сообщил Daily Mail.

Псу было больше 13 лет. Он жил с королевой с 2007 года и был одной из двух последних собак Елизаветы II. В 2015 году британский монарх объявила, что больше не будет заводить новых питомцев — королева не хочет, чтобы собаки пережили ее.

Вулкана похоронят в Виндзоре, где сейчас живет Елизавета II. По информации издания, смерть пса стала ударом для Ее Величества. Теперь с королевой останется только одна собака — дорги по кличке Конфета.

Елизавета II известна своей любовью к собакам и, в особенности, к корги. Последний питомец этой породы, живший во дворце, умер от рака в 2018 году — он был потомком самой первой любимицы королевы, в 14-м поколении.

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