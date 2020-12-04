Германия поменяет фонетический алфавит. Чтобы не использовать нацистский вариант

В Германии временно перестанут использовать старый фонетический алфавит (стандартный способ прочтения букв, используемый для передачи радиосообщений в военном деле и авиации). Его заменят на новый, чтобы отказаться от нацистского наследия, сообщила Би-би-си.

В 1934 году нацисты удалили из алфавита еврейские имена, поменяв их на германские имена и слова. «Замуэля» заменили на «Зигфрида» (Samuel — Siegfried), «Цахариаса» — на «цеппелин» (Zacharias — Zeppelin), «Давида» — на «Дору» (David — Dora), а «Натана» — на «Северный полюс» (Nathan — Nordpol).

После падения нацистского режима часть правок была отменена, но некоторые сохранились до сих пор. Это возмутило омбудсмена земли Баден-Вюртемберг по антисемитизму Михаэля Блуме. Он призвал на время вернуться к донацистскому веймарскому варианту, а затем разработать новый фонетический алфавит.

«В одной только этой замене «Натана» на «Северный полюс», которой мы следуем до сих пор, видно, как глубоко в наш язык и наше мышление проникли нацистские идеи — так, что никто даже не задает вопросов», — сказал Блуме.

Новый фонетический алфавит появится в Германии в 2022 году. Его создаст Немецкий институт по стандартизации. Скорее всего, буквы будут обозначены названиями городов — по мнению пресс-секретаря института Юлиана Пиннига, использовать имена и отразить современное этническое многообразие Германии было бы затруднительно.