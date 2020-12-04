«Не вы его открывали»: Николай Солодников призвал губернатора Петербурга не закрывать город

Российский журналист Николай Солодников, создатель ютьюб-канала «ещенепознер» и проекта «Диалоги», обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову. Он призвал вместо закрытия целых секторов экономики начать диалог с предпринимателями, деятелями культуры и горожанами. «Афиша Daily» публикует его пост без сокращений.

Уважаемый губернатор Петербурга Александр Дмитриевич Беглов.

Наш город снова, уже во второй раз за год, оказывается «на краю пропасти», и это вынуждает снова обратиться к вам публично.

Всем регионам сегодня непросто — вирус не миновал никого и ни у кого нет от него стопроцентной защиты. Но Петербург снова оказался наименее подготовленным к положению, которое выглядело неизбежным не в ноябре или октябре, а гораздо раньше.

Мне грустно видеть, что за прошедшие полгода было сделано далеко не все, что могло бы помочь предотвратить это ситуацию. И все, что теперь мы получаем в качестве шоковой терапии, — очередные запреты целых индустрий.

В этой связи я хотел бы задать несколько вопросов, которые имею возможность озвучить, но ответы на которые хотят узнать, уверен, очень многие:

Почему во второй раз за год вы обрушиваетесь на туризм и призываете соотечественников не приезжать в Петербург? Неужели вы не понимаете, что второй волны ваших запретов многие гостиницы и рестораны, таксисты и магазины не выдержат ?

? Из чего происходит ваше отношение к ресторанам Петербурга, которые по праву делают наш город гастрономической столицей России? Они и так открылись позже, чем в Москве, после первой волны запретов, не получили никакой поддержки, а теперь опять вынуждены закрыться, хотя научились работать и жить по новым правилам, во что сами же вложили огромные средства.

Почему ваши подчиненные позволяют себе так разговаривать с горожанами и бизнесом, интересы которых вроде бы призваны защищать? Вице-губернатор Елин на вопрос, как город поддержит бизнес, который закрывают на Новый год, отвечает: «На каждый чих не наздравствуешься». Это защита интересов или пренебрежение ими?

Отдаете ли вы себе отчет в том, что ваши решения, как и поведение ваших подчиненных, неизбежно скажутся на привлекательности города как таковой? Многие же просто плюнут и поедут зимой или весной в Москву или Казань, но уже не к нам.

как таковой? Многие же просто плюнут и поедут зимой или весной в Москву или Казань, но уже не к нам. Почему необходимо так мелко мстить за вами же допущенную ошибку с концертами Басты? Да, ваши подчиненные проморгали. Но почему за это должны платить рестораны, гостиницы, театры и другие?

И последнее: денег у бизнеса, у театров, у концертных площадок и вообще у огромного количества петербуржцев больше нет . Понимаете? Их нет. Поэтому прошу вас: хватит их «душить». И списывать всю некомпетентность и малоэффективность собственной команды на одну только пандемию.

Пожалуйста, начните человеческий диалог с бизнесом, деятелями культуры, горожанами. Никто не против правил, сдерживающих пандемию, и все готовы к разумным и аргументированным решениям, которые помогут справиться с ситуацией или хотя бы ее облегчить. Но всем нам нужен диалог и конкретная помощь, а не ковровые запреты всего, что кажется подозрительным.