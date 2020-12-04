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Vans отобрал перспективных артистов со всего мира и проведет с ними онлайн-концерт

Семён Гудошников
Сегодня в 18:24

Vans проведет 9 декабря онлайн-концерт «Vans Musicians Wanted». В нем примут участие финалисты одноименного международного контеста для молодых исполнителей. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Vans.

В этом году на проект были поданы рекордные 22 тыс. заявок. Профессиональное жюри отобрало по пять финалистов из трех регионов — Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Из Европы в концерте примут участие рэпер и продюсер JoeJas, 19-летний британо-итальянский певец Nikaa, поп-рок-квартет Duck Baleno из итальянской Вероны, гранж-рокер YGGL и британо-польский мультиинструменталист и исполнитель NTT.

Американскими финалистами стали 28-летняя рэпер и продюсер Чарли Паркер, женское рок-трио Total Rubbish из Филадельфии, хип-хоп исполнители Bando из Лос-Анджелеса, аргентинская электро-поп-группа Lucia Tacchetti и канадский хип-хоп художник $tik.

В пятерку лучших из Азиатско-Тихоокеанского региона вошли экспериментальная рок-группа Num Num из Сеула, китайские андеграундные хип-хоп исполнители 龍胆紫 PurpleSoul, рокеры Ultra-Mega Cat Attack из Сингапура, корейский диджей и продюсер H4RDY, а также альтернативный рок-дуэт Niko Niko Tan Tan из Токио.

Победителей среди них выберут амбассадор Vans Андерсон Пак, певица Нилюфер Янья, рэперы Бохан Феникс и J.I.D. Лучших ждет продвижение на стриминговых платформах, призы от Vans и Fender, а также возможность выступить на одной сцене с Паком.

Онлайн-концерт начнется 9 декабря в 11.00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет бесплатно на сайте проекта.

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