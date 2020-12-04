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Арт-группа из США заявила, что это она установила обелиск в Юте

Анастасия Цой
Сегодня в 21:00

Группа художников The Most Famous Artist из штата Нью-Мексико в Америке заявила, что это она установила обелиск в пустыне Юты. В инстаграме арт-группы были опубликованы снимки монолита на складе и в самой пустыне.

Художники объяснили, что установили объект, чтобы разыграть мир в конце сложного 2020 года: «Что может быть лучше, чем закончить этот испорченный год, позволив людям думать, что инопланетяне вступили в контакт с человечеством?» При этом, по данным пользователей Reddit, которые вычислили координаты обелиска, он стоял в пустыне с 2016 года.

Сейчас арт-группа предлагает купить у них монолит за 45 тыс. долларов. Однако серьезных доказательств, что именно эти художники установили объект в пустыне, нет. Также нет доказательств подлинности объекта, который выставили на продажу. Свою причастность к другим монолитам группа не подтверждает и не опровергает.

The Most Famous Artist известны своей акцией 2017 года: тогда они заменили буквы в легендарном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе, превратив его в Hollyweed (weed — сленговое название марихуаны).

Монолит в Юте — не единственный. Второй был обнаружен в румынском городе Пьятра-Нямце спустя 10 дней после нахождения первого. Через несколько дней появился третий — на горе в Калифорнии. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

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