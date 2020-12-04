Арт-группа из США заявила, что это она установила обелиск в Юте

Группа художников The Most Famous Artist из штата Нью-Мексико в Америке заявила, что это она установила обелиск в пустыне Юты. В инстаграме арт-группы были опубликованы снимки монолита на складе и в самой пустыне.

Художники объяснили, что установили объект, чтобы разыграть мир в конце сложного 2020 года: «Что может быть лучше, чем закончить этот испорченный год, позволив людям думать, что инопланетяне вступили в контакт с человечеством?» При этом, по данным пользователей Reddit, которые вычислили координаты обелиска, он стоял в пустыне с 2016 года.