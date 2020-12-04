В Британии из‑за частых видеозвонков по зуму вырос спрос на пластические операции

Жители Великобритании стали больше интересоваться пластическими операциями после перехода на удаленную работу и участившихся видеозвонков. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на врачей и аналитиков.

С марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, наблюдается всплеск запросов на консультации: люди захотели улучшить свой внешний вид, посмотрев на себя на экранах, выяснили эксперты аналитической компании в сфере здравоохранения LaingBuisson.

Кто‑то стремится «откорректировать» внешность ради тщеславия, но кому‑то важно хорошо выглядеть для карьеры и профессионального развития, заявила одна из авторов исследования Лиз Хит. По ее словам, некоторые клиники заявили о росте запросов на операцию в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Самая популярная процедура — увеличение груди. На ее долю приходится чуть более 25% операций. Затем идут подтяжка живота, ринопластика (коррекция носа), липосакция и коррекция шеи. Также растет популярность пересадки волос.

«Lockdown Face» (карантинное лицо) действительно на слуху. Нас затопило запросами, в которых говорится: «Я заметил, что у меня ужасные морщины, когда я хмурюсь, что над губами надо поработать, или что нос кривой», — рассказал изданию директор организации Save Face, которая ведет реестр аккредитованных косметологов.