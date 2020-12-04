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Оперативники задержали троих подозреваемых в поджоге машины журналистки Znak.com

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:05

Челябинские оперативники задержали троих подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки Марины Малковой. Об этом сообщает издание Znak.com, в котором работает Малкова.

Оперативники установили местонахождение подозреваемых и 3 декабря провели спецоперацию при поддержке ОМОНа. В результате нее были задержаны трое человек, а в Коркино, где живут подозреваемые, прошли обыски. Как отмечают собеседники Znak.com в правоохранительных органах, собранные доказательства «не оставляют сомнений в причастности задержанных к совершению поджога».

На следующий день, 4 декабря, следствие решило ходатайствовать об аресте мужчин. Издание уточняет, что поджог машины Малковой был четко спланирован и имел прямую связь с профессиональной деятельностью корреспондентки.

Все трое задержанных признались в совершении преступления. Его заказчиков только предстоит установить.

«Главное, чтобы сейчас все это не застопорилось на этом — получат они какой‑то небольшой срок, и на этом все. Ведь сам по себе поджог не является тяжким преступлением, это преступление средней тяжести. Главное сейчас — установить, кто являлся заказчиком. Если это будет установлено, тогда хорошо», — цитирует Малкову «Новая газета».

Редакция Znak.com уточняет, что машину Малковой могли поджечь, предположительно, из‑за ее расследования случая, когда внедорожник насмерть сбил в деревне Еманжелинка пожилую женщину. Издание отмечает, что за рулем мог быть местный криминальный авторитет, а до публикации расследования Малковой дело «лежало мертвым грузом».

Автомобиль Малковой сожгли в конце ноября. На месте происшествия обнаружили аэрозольный баллон, а очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной. Автомобиль был не единственным на парковке, он стоял в ее середине.

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