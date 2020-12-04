«Зачем рожали, если не тянете?»: помощник депутата посоветовал женщине сдать детей в интернат

Многодетная мать из Краснодарского края Алина Дудерец рассказала, что попросила помощи у местного депутата Натальи Боевой, а ее помощники в ответ посоветовали сдать детей в интернат. Об этом пишет издание «Подъем».

Дудерец просила помочь с лекарствами ее старшему сыну, потому что у нее самой нет на них денег. Она не получила ответа на свой вопрос в приемной и написала депутату в фейсбуке.

Ей ответили, что «обращение отклонено», потому что «депутат не обязан рассматривать все ваши обращения». «Вам никто ничем не обязан, обращайтесь в социальную службу. Кто вам виноват? Зачем рожали, если не тянете? В конце концов, сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Не пишите сюда больше. Еще раз повторяю: вам никто ничего не должен, и возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет», — написали женщине.

Депутат Боева заявила, что такой переписки не было: «Я все посмотрела, и помощники сидели копались, ничего не нашли. <…> Я считаю, что это уже начало избирательной кампании, кто‑то просто подставляет. Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? В жизни у меня не было, чтобы я сказала кому‑то грубость».