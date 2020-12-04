«Катарсис»: SP4K выпустил новый альбом

На пластинку попали девять треков, в том числе фит с ЛСП под названием «Атака кота» .

Петербургский продюсер SP4K (произносится как «Супчик») выпустил новый альбом «Катарсис». Его можно послушать на большинстве популярных стриминговых сервисов.

«Мне кажется, альбом пропитан романтикой вдоль и поперек. Думаю, очевидно, как изменились мои настроения и на чем теперь мне хотелось акцентировать внимание», — рассказывает артист о своей пластинке.

11 декабря в поддержку релиза у SP4K должен выйти клип на трек «Смоки Айс».

В прошлом году SP4K выпустил альбом «Аутсайдер». Тогда же «Афиша Daily» поговорила с музыкантом о его дебютной пластинке, песнях девяностых и истерии по хаус-рэпу. А через несколько месяцев Алексей Сущик (так зовут музыканта) представил плейлист на все случаи жизни.