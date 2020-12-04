На Фарерских островах построили первую в мире автомобильную развязку на дне океана. Об этом пишет издание Local.fo.

Построенный тоннель ведет от одного крупнейшего острова архипелага к другому и состоит сразу из трех отдельных дорог, которые соединяются друг с другом при помощи круговой развязки. Она находится на глубине более 180 метров от уровня Атлантического океана.

Благодаря тоннелю путь жителей деревень на острове Эстурой до столицы Фарерских островов — города Торсхавна, который находится на острове Стреймой, сократится с 55 до 17 километров.