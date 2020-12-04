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НАСА будет покупать лунный грунт у частной компании всего за один доллар

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:18

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заключило контракт с частной компанией Lunar Outpost, в рамках которого она будет добывать на Луне образцы грунта и передавать их в собственность агентства всего за один доллар. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Lunar Outpost — одна из трех компаний, которые будут добывать лунный реголит и продавать его космическому агентству. Две другие — калифорнийская компания Masten Space Systems и японская ispace. Они попросили за сбор грунта от 5000 до 15 000 долларов.

Компании должны будут высадиться на Луну, добыть реголит или камни массой от 50 до 500 грамм с поверхности, сделать фото добытого материала и прислать его на Землю. После этого добытый грунт формально переходит в собственность НАСА, при этом его необязательно доставлять на Землю или в нужную точку Луны.

Контракты заключены в рамках программы по освоению Луны «Артемида», анонсированной космическим агентством весной 2019 года. Помимо высадки людей она также подразумевает автоматическое исследование спутника Земли посадочными аппаратами и луноходами. В прошлом году НАСА выбрало первые компании, которые будут доставлять на поверхность Луны оборудование, а пару месяцев назад предложило частным компаниям добыть лунный грунт для дальнейшей продажи агентству.

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