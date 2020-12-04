Росгвардия получила «Премию рунета» в номинации «Государство и Общество»

Росгвардия стала лауреатом «Премии рунета» в номинации «Государство и Общество». Других победителей премии можно посмотреть на ее сайте.
Среди лауреатов «Премии рунета» в данной номинации — федеральная налоговая служба России, компания по мониторингу СМИ и соцсетей «Медиалогия», Благотворительный фонд Константина Хабенского и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Как отмечается на сайте, Росгвардия получила награду за работу своего департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества. Получать награду на сцену выходил представитель организации, полковник Виктор Болтиков.
Издание TJournal со ссылкой на организаторов премии пишет, что ведомство наградили за ютьюб-передачу «Проверка на прочность», которая выходит на канале Росгвардии (там 62 тыс. подписчиков). Это реалити-шоу, в котором различные селебрити пробуют себя в роли военных, выполняя приказы инструкторов. Например в программе успели поучаствовать Родион Газманов и Иван Охлобыстин.
Как пишет TJ, наиболее удачный выпуск на канале набрал 28 тыс. просмотров (там снялся Охлобыстин), а наименее удачный — всего четыре тысячи (в этот раз гостем передачи стал актер Александр Обласов).
Кроме «Государства и общества» премия включает также номинации: «Культура, СМИ и Массовые коммуникации», «Образование и Кадры», «Экономика и Бизнес», «Здоровье и Отдых», «Технологии и Инновации».
«Премию рунета» проводит Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Желающие попасть в номинацию должны были подать заявку, после чего экспертный клуб и совет провели внутреннее голосование, на основе которого опредилил лауреатов.