Росгвардия получила «Премию рунета» в номинации «Государство и Общество»

Росгвардия стала лауреатом «Премии рунета» в номинации «Государство и Общество». Других победителей премии можно посмотреть на ее сайте.

Среди лауреатов «Премии рунета» в данной номинации — федеральная налоговая служба России, компания по мониторингу СМИ и соцсетей «Медиалогия», Благотворительный фонд Константина Хабенского и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Как отмечается на сайте, Росгвардия получила награду за работу своего департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества. Получать награду на сцену выходил представитель организации, полковник Виктор Болтиков.