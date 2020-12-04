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Первыми гостями арт-резиденции Jager Night Embassy стали DJ Dimixer, RSAC и Jukebox Trio

Семён Гудошников
Сегодня в 14:51

Платформа Jager Night Embassy открылась онлайн-квартирником с ведущим «По студиям» DJ Dimixer. Он принимал гостей в арт-резиденции Jägermeister вместе с Полиной Фаворской (Favlav).

Героями выпуска стали Феликс Бондарев и группа RSAC, битбоксеры Jukebox Trio, клубный проект Astero, битмейкер CVPELLV и DJ Mos. Они отыграли на площадке Jager Night Embassy, пообщались с ведущими и ответили на вопросы зрителей.

Во время выступлений музыканты по-своему обработали один и тот же сэмпл, раскрыв особенности своих подходов и оборудования — будь то аналоговые синтезаторы, гитары и драм-машины, сетап для скретчинга или духовые инструменты.

Зрители могли не только задавать вопросы в чате или по телефону, но и присылать собственные аудиофайлы — чтобы артисты задействовали их в выступлениях, импровизируя на лету.

О запуске арт-резиденции Jager Night Embassy стало известно в конце прошлого месяца. Вечерние шоукейсы будут проходить по четвергам весь декабрь. Посмотреть их можно в соцсетях проекта. Среди будущих участников — дизайнер Антон Лисин, хореограф Альбина Вахитова и театральный режиссер Илья Шагалов.

«Jager Night Embassy — арт-резиденция, объединившая всех представителей ночной жизни под одной крышей. Единая платформа для музыки, выступлений, продюсирования, модных показов, танцев, изобразительного искусства и постоянного творчества», — объясняли организаторы.

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