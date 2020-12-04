Первыми гостями арт-резиденции Jager Night Embassy стали DJ Dimixer, RSAC и Jukebox Trio

Платформа Jager Night Embassy открылась онлайн-квартирником с ведущим «По студиям» DJ Dimixer. Он принимал гостей в арт-резиденции Jägermeister вместе с Полиной Фаворской (Favlav).

Героями выпуска стали Феликс Бондарев и группа RSAC, битбоксеры Jukebox Trio, клубный проект Astero, битмейкер CVPELLV и DJ Mos. Они отыграли на площадке Jager Night Embassy, пообщались с ведущими и ответили на вопросы зрителей.

Во время выступлений музыканты по-своему обработали один и тот же сэмпл, раскрыв особенности своих подходов и оборудования — будь то аналоговые синтезаторы, гитары и драм-машины, сетап для скретчинга или духовые инструменты.

Зрители могли не только задавать вопросы в чате или по телефону, но и присылать собственные аудиофайлы — чтобы артисты задействовали их в выступлениях, импровизируя на лету.