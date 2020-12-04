«Функциональная музыка»: послушайте новый альбом группы Dvanov

«Раньше мы же были такие, околофолковые и очень темные. Нас поэтому любили всякие хтонические паблики. Что‑нибудь про землю и смерть заводишь распевное — и уже как бы и норм всем: типа серьезная музыка на серьезные темы. Сейчас мы перестаем быть группой, которая паразитирует на экзотизации каких‑то «народных» штук, я надеюсь», — рассказал лидер группы Иван Белецкий изданию The Village.

«Функциональная музыка — музыка, создаваемая для использования в местах продаж, торговых помещениях или на производствах. То, что играет в моллах, чтобы стимулировать вас там подольше остаться и побольше купить, к примеру. Молл — это же такая капиталистическая (анти)утопия, да? Ну, половина вейпорвейва была про это. Вот мы немного эту идею деконструировали, представив, что функциональная музыка сработала не так, как надо, а наоборот», — добавили участники группы про трек «Функциональная музыка».

В январе у группы вышел EP «Настоящим старым добрым оружием будущего». Специально для «Афиши Daily» Иван Белецкий рассказывал о релизе, о том, что происходит с музыкальным коллективом, и о том, нужно ли касаться политики.