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«Увула», Cream Soda и «Казускома» выступят на дне рождения Powerhouse 4 и 5 декабря

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:46

Московский клуб Powerhouse празднует свое семилетие. По случаю праздничной даты в клубе пройдут выступления московских артистов, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Вечеринка «Pwrhs 7 Years» по случаю дня рождения клуба растянется на два дня. Оно пройдет 4 и 5 декабря.

«7 лет концертов и студийной работы, экспериментов и новых знаний, танцев, утренних рассветов на Гончарной улице и восходов новых имен локальной сцены. 7 лет такого разного, всего и не вспомнишь, а сколько всего еще будет впереди», — делятся мыслями организаторы.

4 декабря в Powerhouse выступят Игорь Яковенко и Дуся Лерер, Илья Мазо, Ветерок, ВСигме и Cream Soda. На следующий день можно будет увидеть «Пасош» и «Увулу», МС Сенечку, Lovanda, Карину Истомину, XNTRS, Kotzi Brown, Aman Po-Kaifu, «Источник», «Казускома» и «Тиму ищет свет».

Билеты можно купить здесь. Организаторы просят покупать их заранее, чтобы не стоять в очереди при входе: там будет ограниченная партия по тысяче рублей за билет.

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