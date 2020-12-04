Участники Nine Inch Nails записали 52 трека для фильма «Манк» Дэвида Финчера

Участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс выпустили саундтрек к фильму «Манк» Дэвида Финчера. В нем без малого 52 композиции, послушать пластинку можно в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

«Манк» — черно-белая картина, рассказывающая о сценаристе Хермане Манкевиче, который написал сценарий фильма «Гражданин Кейн». Действие разворачивается в 30-е годы, главные роли исполнили Гэри Олдман («Темные времена», «Прачечная») и Аманда Сейфрид («Первая реформатская церковь», «Твин Пикс»). «Афиша Daily» писала, что нужно знать перед просмотром нового фильма Финчера.