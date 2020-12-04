Последние айфоны в России продаются в три раза хуже, чем в прошлом году

За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях в России зарегистрировали где‑то 48 тыс. этих устройств — втрое меньше, чем в тот же период на старте iPhone 11 и 11 Pro в прошлом году и iPhone Х в 2017-м. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

На конец второй недели продаж на долю этих моделей пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов. Больше всего iPhone 12 — в Москве (0,034%), Петербурге и Московской области (по 0,02%). Флагман подороже — iPhone 12 Pro — оказался более популярен среди чеченцев и москвичей (по 0,03%).

По мнению экспертов oneFactor, iPhone 12 и 12 Pro покупают гораздо хуже из‑за высокой цены телефонов, дефицита моделей Pro, увеличения периода использования устройств и пандемии, из‑за которой россияне стали экономить.

В «Мегафоне» рассказали изданию, что в сетях оператора за первые недели продаж зарегистрировали в три раза меньше iPhone 12, чем iPhone 11 год назад. Продажи iPhone 12 в штуках сократились на 43% по сравнению с продажами iPhone 11 год назад, что может быть связано с дефицитом моделей iPhone 12, отметил глава «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин.

Линейка iPhone 12 вышла в России 23 октября. Своими впечатлениями от первого знакомства с новым смартфоном «Афиша Daily» делилась здесь.