перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса. В городе работают 70 прививочных пунктов 10:40
Последние айфоны в России продаются в три раза хуже, чем в прошлом году 10:39
Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон в трейлере третьего сезона «Американских богов» 10:05
Arctic Monkeys выпустили новый концертный альбом. Деньги от его продаж пойдут на благотворительность 9:46
DenTV/Wikimedia Commons «Убийств не совершал»: найдена третья предсмертная записка Тесака
«Убийств не совершал»: найдена третья предсмертная записка Тесака 9:38
«Психодел»: вышел новый альбом «Казускомы» 9:02
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «После зла» 8:34
«Победа» предложила пассажирам полетать над Москвой. Воздушная экскурсия продлится полтора часа 3:54
В Москве начали сносить Царицынский рынок 3:12
Free-Photos/Pixabay В Швеции открыли магазин, где цены на продукты зависят от их углеродного следа
В Швеции открыли магазин, где цены на продукты зависят от их углеродного следа 2:38
Стримеру Reeflay, транслировавшему смерть своей подруги, грозит до 15 лет тюрьмы 1:51
ArtReview представил топ влиятельности в искусстве. Его впервые возглавил не человек, а движение BLM 1:20
Карен Шаинян выпустил фильм о квир-культуре в Беларуси Вчера в 23:51
Колумбийский университет выложил воспоминания русских эмигрантов о революции Вчера в 23:02
WBRussia/YouTube «Матрица-4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут в 2021 году одновременно в кино и на HBO Max
«Матрица-4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут в 2021 году одновременно в кино и на HBO Max Вчера в 22:50
В Германии в аэропорту обнаружили контрабанду редких рептилий. Их спрятали в кукол Вчера в 22:19
Instagram запустил в России функцию добавления музыки в сторис. Спустя два года после ее появления! Вчера в 22:05
Звезды «Властелина Колец» призывают спасти дом Толкина от продажи. Они хотят устроить в нем музей Вчера в 22:01
ViacomCBS снимет сериал о дизайнере Кристобале Баленсиаге Вчера в 21:45
cdc/Unsplash Facebook и Instagram будут удалять посты, где говорится о чипах в вакцине от COVID-19
Facebook и Instagram будут удалять посты, где говорится о чипах в вакцине от COVID-19 Вчера в 21:20
Отключить рекламу

Последние айфоны в России продаются в три раза хуже, чем в прошлом году

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:39

За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях в России зарегистрировали где‑то 48 тыс. этих устройств — втрое меньше, чем в тот же период на старте iPhone 11 и 11 Pro в прошлом году и iPhone Х в 2017-м. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

На конец второй недели продаж на долю этих моделей пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов. Больше всего iPhone 12 — в Москве (0,034%), Петербурге и Московской области (по 0,02%). Флагман подороже — iPhone 12 Pro — оказался более популярен среди чеченцев и москвичей (по 0,03%).

По мнению экспертов oneFactor, iPhone 12 и 12 Pro покупают гораздо хуже из‑за высокой цены телефонов, дефицита моделей Pro, увеличения периода использования устройств и пандемии, из‑за которой россияне стали экономить.

В «Мегафоне» рассказали изданию, что в сетях оператора за первые недели продаж зарегистрировали в три раза меньше iPhone 12, чем iPhone 11 год назад. Продажи iPhone 12 в штуках сократились на 43% по сравнению с продажами iPhone 11 год назад, что может быть связано с дефицитом моделей iPhone 12, отметил глава «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин.

Линейка iPhone 12 вышла в России 23 октября. Своими впечатлениями от первого знакомства с новым смартфоном «Афиша Daily» делилась здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить