Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон в трейлере третьего сезона «Американских богов»

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Американские боги», снятого по одноименной книге фантаста Нила Геймана. Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике можно увидеть как старых персонажей вроде Тени и его жены, Мистера Среды, Мистера Мира и Техномальчика, так и новых: металлиста-берсерка Йохана в исполнении Мэрилина Мэнсона, нового персонажа Дэнни Трехо и лепрекона, которого играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона. Новый лепрекон вместо Бешего Суини сопровождает жену Тени Лору, которая задалась целью убить Мистера Среду.
Новый сезон выйдет 10 января 2021 года на Prime Video. Сериал продлили на третий сезон в марте 2019 года, тогда же он обзавелся новым шоураннером, которым стал Чарльз Игли.
После выхода первого сезона «Афиша Daily» разбиралась, что не так с «Американскими богами». Пройти тест и узнать, кто вы из сериала, можно здесь.