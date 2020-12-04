Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон в трейлере третьего сезона «Американских богов»

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Американские боги», снятого по одноименной книге фантаста Нила Геймана. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике можно увидеть как старых персонажей вроде Тени и его жены, Мистера Среды, Мистера Мира и Техномальчика, так и новых: металлиста-берсерка Йохана в исполнении Мэрилина Мэнсона, нового персонажа Дэнни Трехо и лепрекона, которого играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона. Новый лепрекон вместо Бешего Суини сопровождает жену Тени Лору, которая задалась целью убить Мистера Среду.