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Arctic Monkeys выпустили новый концертный альбом. Деньги от его продаж пойдут на благотворительность

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:46

Британская группа Arctic Monkeys выпустила новый концертный альбом «Live At The Royal Albert Hall». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

На пластинку попали 20 треков-хитов, в том числе «Do I Wanna Know?», «Arabella», «505» и другие. Песни были записаны на концерте Arctic Monkeys на лондонской площадке Альберт-Холл в 2018 году, который проходил в рамках тура в поддержку пластинки «Tranquility Base Hotel & Casino».

Прибыль от продаж альбома будет направлена благотворительной организации War Child UK, которая помогает детям, пережившим опыт войны.

«7 июня 2018 года мы отыграли особенное шоу в лондонском Альберт-Холле. Все доходы от этой памятной ночи были пожертвованы War Child UK в поддержку той жизненно важной работы, которую они проводят, защищая, обучая и реабилитируя детей, переживших ужасы войны. В 2018 году ситуация была плачевной, а теперь она и вовсе безнадежна — эти дети и их семьи нуждаются в нашей помощи больше, чем когда‑либо. Мы счастливы, что с нашей помощью War Child UK сможет сократить дефицит финансирования и продолжить свою ценную работу. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Мы заранее благодарим всех наших поклонников за их поддержку этого релиза и, в свою очередь, за их поддержку War Child UK», — прокомментировали Arctic Monkeys свой релиз.

Новая пластинка доступна на виниле, CD и в цифровом формате.

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