«Психодел»: вышел новый альбом «Казускомы»

Вышел новый альбом российской группы «Казускома». Он называется «Психодел», прослушать его можно в «ВКонтакте».

На альбоме 11 треков: «Синий герой», «Где я был вчера», «Нечего во мне ломать», «Животный инстинкт», «В следующий раз», «Психодел», «Дай мне свою любовь», «Ты забудешь обо мне», «Летучая мышь», «Холодная кровь» и «Альбукерке».

Пластинка была записана на студии Powerhouse. Обложку для альбома создал российский фотограф Игорь Клепнев.