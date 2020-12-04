В Москве начали сносить Царицынский рынок

В Москве начали сносить торговые павильоны на территории Царицынского рынка. Об этом сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на журналиста Кирилла Болдырева.

По информации издания, сотрудники ОМОНа предупредили арендаторов о сносе за сутки до старта работ. Некоторые владельцы палаток так и не узнали о запланированном сносе, пока он не начался. По словам Болдырева, товар «мародеры» вынесли и забрали себе.

«Сейчас здесь происходит катастрофическое мародерство, разграбление всего и вся. Я поговорил с людьми, которые защищают свое имущество, тут постоянно к ним то в окна пытаются влезть, то в двери. Полицейских нет вообще, они просто отдали на разграбление весь рынок», — рассказал журналист.

На рынке, как отметил Болдырев, не работает электричество. По территории павильонов ходят неизвестные лица «кавказской национальности», скупающие микросхемы.

Царицынский рынок собирались закрыть еще в 2011 году из‑за того, что он находится на территории РЖД. Тогда префект ЮАО Георгий Смолеевский отмечал, что в зоне межпутья «никаких торговых мероприятий быть не может».