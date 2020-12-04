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В Швеции открыли магазин, где цены на продукты зависят от их углеродного следа

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

В Стокгольме появился поп-ап магазин The Climate Store, в котором цены на продукты зависят от их углеродного следа. Об этом сообщил CNN.

Необычный магазин открыла шведская продовольственная компания Felix. Специально для проекта она придумала свою валюту — «эквиваленты углекислого газа» (CO2e). По задумке авторов The Climate Store, в неделю каждый посетитель должен потратить не больше 18,9 кг CO2е.

The Climate Store должен продемонстрировать покупателям, как легко выбирать более экологичные продукты. Магазин должен стать краткосрочным проектом, однако Felix уже начали указывать на экологический след товаров и на своем сайте.

«Мы знаем, что одни только цифры не имеют смысла для потребителей. Чтобы придать цифрам смысл, мы создали климатическую шкалу, которая четко показывает текущее среднее значение и какой климатический след является низким», — рассказал менеджер по маркетингу компании Томас Шеберг.

Согласно данным Carbon Trust, две трети жителей Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции, США и Великобритании поддерживают введение углеродной маркировки на продуктах. Однако пока ни одно государство не сделало ее обязательной.

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