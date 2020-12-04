ArtReview представил топ влиятельности в искусстве. Его впервые возглавил не человек, а движение BLM

Международный журнал о современном искусстве ArtReview опубликовал рейтинг влиятельности в арт-индустрии в 2020 году. Впервые его возглавил не человек, а социальное явление — движение Black Lives Matter.

Рейтинг Power 100 публикуется уже на протяжении десяти лет. За это время в нем появлялись музейные директора, кураторы, галеристы и известные художники, например, Ай Вэйвэй. Однако в 2020 году ничто не повлияло на мир искусства сильнее BLM, считают в издании.

По мнению редакторов журнала, BLM привело к массе перемен: во многих странах убирают памятники рабовладельцам, активно развивается фигуративная живопись среди темнокожих художников, в корпорациях начинают бороться с дискриминацией по расовому признаку.

«И как явное движение, и как расплывчатая идея BLM стало символом глобального ожидания расовой справедливости и смены парадигмы в современной культуре. <…> По мере того, как оно распространяется по миру искусства, оно влияет на то, как каждый работает, организует выставки и взаимодействует с людьми», — написали в ArtReview.

Помимо BTL, в рейтинг издания попали индонезийский коллектив ruangrupa, ученые Бенедикт Савой и Фелвин Сарр, феминистское движение #MeToo, поэт и философ Фред Мотен, видеохудожник Артур Джафа и директор МоМА Гленн Лоури (в прошлом году он победил в рейтинге). Единственной россиянкой в топе оказалась арт-критик и глава фестиваля «Штирийская осень» Екатерина Деготь, она заняла 54-е место.