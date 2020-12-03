Карен Шаинян выпустил фильм о квир-культуре в Беларуси

Журналист Карен Шаинян опубликовал новый выпуск своего ютьюб-проекта «Straight Talk with Gay People». В этот раз им оказался фильм о квир-культуре в Минске.
Фильм снимался после начала масштабных протестов в Беларуси. Шаинян встретился с представителями ЛГБТК+ сообщества, живущими в столице страны, и обсудил с ними митинги, полицейскую жестокость и проблемы квир-людей в Минске.
Героями выпуска стали художники Андрей Анро и Василиса Палянина, технический директор Белорусского свободного театра Светлана Сугако и певец Денис Иванок. Они рассказали о квир-арте, техно-вечеринке «Петушня», гей-свадьбах и поддержке оппозиции.
«Нет, мне не кажется неуместным разговор о жизни ЛГБТ в такой сложный момент истории, потому что весь смысла квир-искусства и квир-культуры — это стремление к свободе. Безапелляционное требование свободы, достоинства и уважения прав. Квир — это протест, и тут он тоже уместен», — прокомментировал фильм Шаинян.
В предыдущих выпусках «Straight Talk with Gay People» Карен Шаинян собрал круглый стол, посвященный жизни трансгендерных персон в России (в нем принял участие Владимир Познер), а также взял интервью у российских квир-музыкантов.