Карен Шаинян выпустил фильм о квир-культуре в Беларуси

Журналист Карен Шаинян опубликовал новый выпуск своего ютьюб-проекта «Straight Talk with Gay People». В этот раз им оказался фильм о квир-культуре в Минске.

Фильм снимался после начала масштабных протестов в Беларуси. Шаинян встретился с представителями ЛГБТК+ сообщества, живущими в столице страны, и обсудил с ними митинги, полицейскую жестокость и проблемы квир-людей в Минске.