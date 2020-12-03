«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут в 2021 году одновременно в кино и на HBO Max

Warner Bros. будет выпускать в 2021 году все свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Вот их список:

«Мортал Комбат» , 15 января;

, 15 января; «Мелочи» , 29 января;

, 29 января; «Том и Джерри» , 5 марта;

, 5 марта; «Множественные святые Ньюарка» , 12 марта;

, 12 марта; «Воспоминание» , 16 апреля;

, 16 апреля; «Годзилла против Конга» , 21 мая;

, 21 мая; «Заклятие 3: По воле дьявола» , 4 июня;

, 4 июня; «На высоте мечты» , 18 июня;

, 18 июня; «Космический джем: Новое поколение» , 16 июля;

, 16 июля; Сиквел «Отряда самоубийц» , 6 августа;

, 6 августа; «Дюна» , 1 октября;

, 1 октября; «Элвис» , 6 ноября;

, 6 ноября; «Король Ричард» , 19 ноября;

, 19 ноября; «Матрица 4» , 22 декабря;

, 22 декабря; «Те, кто желает мне смерти» , дата не определена;

, дата не определена; «Злое» , дата не определена;

, дата не определена; «Мужские слезы» , дата не определена;

, дата не определена; «Иуда и черный мессия», дата не определена.

Все картины будут доступны на HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из библиотеки. Показ в кинотеатрах при этом продолжится.

Генеральный директор WarnerMedia Энн Сарнофф сказала, что такая модель выхода фильмов будет применяться только в 2021 году и не затронет более поздние премьеры. По ее словам, это временное решение в ответ на продолжающийся глобальный кризис в сфере здравоохранения.

Ранее Warner Bros. объявила, что выпустит одновременно в кино и на HBO Max сиквел «Чудо женщины». Картина появится в кинотеатрах США и онлайн 25 декабря, в России фильм начнут показывать после новогодних праздников.