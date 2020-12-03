«Матрица 4», «Дюна» и другие фильмы Warner Bros. выйдут в 2021 году одновременно в кино и на HBO Max

Warner Bros. будет выпускать в 2021 году все свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Вот их список:
- «Мортал Комбат», 15 января;
- «Мелочи», 29 января;
- «Том и Джерри», 5 марта;
- «Множественные святые Ньюарка», 12 марта;
- «Воспоминание», 16 апреля;
- «Годзилла против Конга», 21 мая;
- «Заклятие 3: По воле дьявола», 4 июня;
- «На высоте мечты», 18 июня;
- «Космический джем: Новое поколение», 16 июля;
- Сиквел «Отряда самоубийц», 6 августа;
- «Дюна», 1 октября;
- «Элвис», 6 ноября;
- «Король Ричард», 19 ноября;
- «Матрица 4», 22 декабря;
- «Те, кто желает мне смерти», дата не определена;
- «Злое», дата не определена;
- «Мужские слезы», дата не определена;
- «Иуда и черный мессия», дата не определена.
Все картины будут доступны на HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из библиотеки. Показ в кинотеатрах при этом продолжится.
Генеральный директор WarnerMedia Энн Сарнофф сказала, что такая модель выхода фильмов будет применяться только в 2021 году и не затронет более поздние премьеры. По ее словам, это временное решение в ответ на продолжающийся глобальный кризис в сфере здравоохранения.
Ранее Warner Bros. объявила, что выпустит одновременно в кино и на HBO Max сиквел «Чудо женщины». Картина появится в кинотеатрах США и онлайн 25 декабря, в России фильм начнут показывать после новогодних праздников.