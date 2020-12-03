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Музей Москвы открыл онлайн-выставку «Музей самоизоляции»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:57

Музей Москвы и галерея «Триумф» открыли онлайн-выставку под названием «Музей самоизоляции». Она посвящена первой волне коронавируса, сообщило издание Strelka Mag.

Экспозицию составили из артефактов локдауна и работ художников на тему COVID-19. Среди экспонатов — графика, фотографии, инсталляции и даже спектакли. Предметы для выставки передали Диана Арбенина, Анна Хилькевич, Ольга Бузова, Светлана Захарова и Антон Беляев.

«Музей самоизоляции» состоит из четырех разделов: «Паника», «Пик», «Плато» и «После». Последняя часть посвящена уже второй волне пандемии. Посетить выставку в офлайне можно будет с 15 января, когда вновь откроется Музей Москвы.

Ранее Музей Москвы представил виртуальную экскурсию по выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда». Также онлайн-экспозиции открылись в Бруклинском музее и Третьяковской галерее — там сейчас можно посмотреть на костюмы из сериалов Netflix и эскизы художника Александра Иванова.

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