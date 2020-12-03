Скорое начало вакцинации в Москве, загадочный монолит в Калифорнии и другие новости дня

В России впервые выявили больше 28 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. За все время зарегистрировано 2 138 828 пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 декабря, днем ранее откроется запись на процедуру. Сперва сделать прививку смогут работники сфер образования, здравоохранения и социальных служб.

Московская мэрия планирует снять большинство коронавирусных ограничений к середине 2021 года. Между тем 75% россиян заявили, что поддерживают отмену новогодних гуляний на фоне пандемии.

Во Франции в возрасте 94 лет умер бывший президент страны Валери Жискар д’Эстен. У него был коронавирус.

В Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес за участие в акции «Осторожно, хрупкое!». Другой активист — Павел Крисевич — подаст в суд на РУДН за отчисление после акции в образе Христа.

Столичная прокуратура пришла с незапланированной проверкой в правозащитный центр «Мемориал». Это случилось за час до пресс-конференции по новым законам об НКО.

Роскомнадзор составил список отечественных приложений, которые могут претендовать на предустановку. Среди них сервис Первого канала, Okko, Megogo, «Амедиатека» и другие.

Сразу две новости от ООН. Там заявили, что 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории, и исключили марихуану из списка опасных наркотиков.

В Беларуси издание Tut.by лишили статуса СМИ. А в столице республики красно-белые указатели начали менять на красно-зеленые.

В России появился сайт о трудоустройстве людей с инвалидностью. Его запустил сервис по поиску работы Worki вместе с общественной организацией «Перспектива» и фондом «Лучшие друзья».

Александр Федоров выпустил документальный фильм об экспедиции проекта Гринписа «Ноль отходов» на Черное море. Активисты рассказывают, что загрязняет побережья России и как мусор попадает к нам из других частей света.

Коты Эрмитажа получат наследство от мецената из Франции. Почему он решил поддержать котиков, неизвестно: вероятно, он просто был добрым и скромным человеком.

В Калифорнии обнаружили очередной загадочный монолит. Это уже третий по счету обелиск, найденный за месяц в разных частях света.

Apple Music составила рейтинг самых популярных треков и артистов 2020 года в России. «Сберзвук» тоже рассказал, какую музыку чаще всего слушали россияне в этом году.

Вышел первый специальный эпизод «Эйфории». Изначально серия должна была появиться только 6 декабря.