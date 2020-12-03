Time впервые выбрал «Ребенка года». Им стала 15-летняя исследовательница Гатанджали Рао

Журнал Time дополнил звание «Человек года» новой категорией — «Ребенок года». Выбор номинантов проходил в сотрудничестве с Nickelodeon, в этом году звание получила 15-летняя Гатанджали Рао из штата Колорадо.

Изначально в конкурсе участвовали 5 тыс. американцев в возрасте от восьми до 16 лет. Из них жюри выбрало пять финалистов, которые «вырастили еду для переживающих кризис, разработали игрушки для детей с ограниченными возможностями и начали разговоры о рассовой справедливости».

Больше всего комиссию впечатлила Гатанджали Рао — исследовательница в сфере высоких технологий. К примеру, она создала браузерное расширение Kindly, которое способно распознать травлю в интернете, а сейчас работает над технологией определения паразитов в воде.