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Минюст предложил перенести тюрьмы и СИЗО за город

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:15

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) необходимо вывести за пределы городов и других населенных пунктов. Речь идет о тюрьмах, колониях и СИЗО.

С таким заявлением выступил глава министерства юстиции Константин Чуйченко. По его словам, ведомство уже работает над созданием пилотного проекта.

«У нас большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, по изменению формата работы <…> Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение», — сказал министр эфире телеканала «Россия 24».

Цель этой реформы — с одной стороны, оптимизировать работу учреждений, с другой — убрать их подальше от обывателей, создав для этого отдельные площадки. В министерстве хотят, чтобы «действительность, связанная с лишением свободы», не находилась на виду у людей.

Какие именно учреждения ФСИН Минюст предлагает убрать из городов, Чуйченко не уточнил. Он надеется, что это поможет сделать исправительную систему более гуманной.

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