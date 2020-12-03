Минюст предложил перенести тюрьмы и СИЗО за город

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) необходимо вывести за пределы городов и других населенных пунктов. Речь идет о тюрьмах, колониях и СИЗО.

С таким заявлением выступил глава министерства юстиции Константин Чуйченко. По его словам, ведомство уже работает над созданием пилотного проекта.

«У нас большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, по изменению формата работы <…> Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение», — сказал министр эфире телеканала «Россия 24».

Цель этой реформы — с одной стороны, оптимизировать работу учреждений, с другой — убрать их подальше от обывателей, создав для этого отдельные площадки. В министерстве хотят, чтобы «действительность, связанная с лишением свободы», не находилась на виду у людей.

Какие именно учреждения ФСИН Минюст предлагает убрать из городов, Чуйченко не уточнил. Он надеется, что это поможет сделать исправительную систему более гуманной.