Активист Павел Крисевич подаст в суд на РУДН за отчисление после акции в образе Христа

Акционист Павел Крисевич будет в суде добиваться своего восстановления в РУДН в качестве студента. Как он рассказал «Коммерсанту», процесс начнется уже в декабре.

Активиста будут защищать адвокаты «Апологии протеста». Член правозащитного проекта Алексей Глухов заявил, что это будет первое в России судебное разбирательство по поводу отчисления за политические перформансы.

Он считает, что приказ об отчислении Крисевича нарушает несколько статей Конституции — о праве на выражение своего мнения, о праве на образование и о праве на жилище (поскольку студента выгоняют из общежития).

Глухов отметил, что акция Крисевича не имела никакого отношения к РУДН, а у активиста была хорошая успеваемость — он сдал сессию на 4 и 5.

Крисевича отчислили из РУДН 2 декабря. Администрация вуза посчитала, что своей акцией напротив здания ФСБ он нарушил внутренний распорядок университета, в том числе «кодекс чести» студента.

5 ноября Крисевич в образе Иисуса Христа устроил перформанс в поддержку политзаключенных напротив здания ФСБ на Лубянке. Соратники акциониста в плащах с надписью «ФСБ» повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. Крисевич был задержан — его отнесли в автозак четыре сотрудника полиции.