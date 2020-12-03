Discovery запустит собственный стриминговый сервис в 2021 году

Компания Discovery — владелец одноименной сети телеканалов — анонсировала международный запуск стримингового сервиса Discovery+. Об этом сообщает TechCrunch.

В США платформа запускается в партнерстве с оператором связи Verizon и будет доступна с 4 января 2021. Стоимость подписки — от 4,99 доллара в месяц. При этом 55 млн клиентов оператора смогут на протяжении года пользоваться Discovery+ бесплатно.

Международный релиз сервиса будет происходить в несколько этапов: в течение года компания планирует охватить 25 рынков. В числе первых — Великобритания, Ирландия и Индия.

На Discovery+ будут представлены эксклюзивные программы собственного производства телекомпании, а также коллекция документальных фильмов о природе и окружающей среде, включая сериалы BBC и передачи о животных от бренда The Dodo.

Как отмечает The Wall Street Journal, Discovery запустит собственный стрим-сервис одной из последних на своем рынке. За пользователей ему придется бороться с Peacock, HBO Max и Prime. Несмотря на высокую конкуренцию, в компании надеются, что заключение партнерских соглашений и эксклюзивный контент помогут сервису выделиться на фоне других.

По информации «Интерфакса», о планах по запуску Discovery+ в России «Медиа Альянс» (совместное предприятие «Национальной медиа группы» и Discovery) объявит чуть позже.