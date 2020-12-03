Режиссер «Ржева» предложил поддержать кино о войне. А еще бесплатно показывать его на КамАЗах

Режиссер фильма «Ржев» Игорь Копылов предложил создать отдельную госпрограмму для военно-патриотических фильмов и вновь ввести практику передвижных кинотеатров, существовавшую в СССР. Об этом он рассказал изданию Daily Storm.

Копылов заявил, что для того чтобы картины на военную тематику увидело как можно больше людей, нужно переоборудовать под кинозалы до тысячи грузовых автомобилей КамАЗ.

«В СССР существовала прекрасная практика передвижных кинотеатров. Ну закажите 500 или 1000 КамАЗов, которые переоборудуют в передвижные кинотеатры, профинансируйте фильмы о войне и показывайте их — вплоть до того, что это будет бесплатно», — сказал Копылов.

Для поддержки такого кино режиссер предлагает создать банк проектов военно-патриотических фильмов, выработать условия для их создания, выделить бюджет и съемочные группы. Он уточнил, что подобные ленты должны хорошо финансироваться, а не «создаваться по остаточному принципу».

Копылов подчеркнул, что для осуществления подобных целей нужна отдельная государственная программа: по его мнению, создание патриотического кино «может на самом деле стоять отдельной строкой».

«Спрос с них, разумеется, в этом случае будет соответствующий: отчетность, высокий уровень качества картины, а также жесткий отбор в такие проекты», — отметил режиссер.